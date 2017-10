Hawken - PC-Version wird 2018 eingestellt, nur Konsolenfassung wird weitergeführt

Wer auf Steam die Shopseite von Hawken besucht, findet zwei Dinge: Zum einen mit 83 Prozent sehr positive Bewertungen des Spiels, zum anderen das Datum seitdem sich Hawken auf Steam im Early-Access befindet, 14. Februar 2014.

Nur eines finden Mechwarrior-begeisterte Spieler leider selten, Mitspieler. Die Zahlen liegen einem Bericht von RPG zufolge und allen Bemühungen für einen Relaunch zum Trotz bei unter 200 gleichzeitig aktiven Mech-Piloten. Entwickler Hawken Entertainment, zieht daraus die Konsequenzen und stellt die PC-Version samt Steam-Servern am 2. Januar 2018 ein.

Hawken wird eingestellt: Zum Entwickler-Statement auf Facebook

Während das Spiel auf dem PC sein Ende findet, sollen die Konsolenversionen von Hawken auf PS4 und Xbox One ganz normal weiterentwickelt werden. Trotzdem bedanken sich die Entwickler bei der aktiven PC-Community, die ihnen mit Feedback die stetige Verbesserung ihres Spiels ermöglicht hat:

"It's been an incredibly rewarding experience working alongside such a dedicated PC player base. Your feedback and support has been invaluable to us, and the team looks forward to creating more great games based on what we've learned from you."