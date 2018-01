Gerade findet mit dem HCT World Championship das größte Hearthstone-Turnier in Amsterdam statt. Um das zu feiern, wurde im Spiel das Event »Hall of Champions« ins Leben gerufen.

Im zeitlich limitierten Fireside Brawl stehen den Hearthstone-Spielern ganz besondere Kartendecks zur Verfügung. Per Zufall erhalten sie die Karten von einem der drei bisherigen Weltmeister. Enthalten sind die Karten des Siegers von 2014, Firebat, Ostkakas Deck von 2015 und Pavels von 2016.

Mehr zu Hearthstone: Pechvogel verliert E-Sport-Match durch reinen Zufall

Natürlich hat sich der Wert vieler Karten mittlerweile drastisch geändert. Manche wurden generft und sind längst nicht mehr so mächtig wie früher, andere sind stärker als damals. Trotzdem ist der Gedanke spannend, die Strategien von damals selbst zu nutzen und noch einmal zu erleben, gerade wenn man die E-Sport-Szene aktiv verfolgt.

So nutzt Firebat zum Beispiel ein Hunter Deck mit Undertaker, einer besonders mächtigen 1-Mana-Karte, die allerdings im Januar 2015 abgeschwächt wurde. Beim Event kann man sie noch in ihrer alten Stärke erleben. Alle Karten werden auf ihren Stand aus dem jeweiligen Jahr zurückgesetzt.

Hall of Champions bleibt nur noch für dieses Wochenende so spielbar, wird aber noch einen Monat lang bei Fireside Gatherings zur Verfügung stehen. Die Weltmeisterschaft wird noch bis heute Abend täglich live bei Twitch übertragen.

