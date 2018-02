Das Jahr des Mammuts im Hearthstone-Kalender endet und Blizzard zelebriert dies mit einer Quest for Packs. Zwei Wochen lang können Spieler pro Tag ein Los gewinnen, das sie für eine erfolgreiche Quest erhalten. Der Gewinner erhält 3.000 Kartenpackungen und den echten, physischen Helm des Lichkönigs. Die Kartenpakete teilen sich zu je 1.000 auf die Erweiterungen aus dem Jahr des Mammuts auf: »Die Reise nach Un'Goro«, »Ritter des Frostthrons« und »Kobolde und Katakomben«. Über den Helm des Lichkönigs sagt Blizzard:

"Wir haben ihn auf seinem Tisch gefunden, nachdem sein Praktikum beendet war. Jetzt reichen wir ihn an euch weiter. Ja, es ist genau der gleiche Helm, den der Lichkönig trug, als er durch die Hallen von Blizzard Entertainment schritt und er könnte euch gehören""

Wer nicht zu dem glücklichen Hauptgewinner zählt, hat auch die Chance auf weitere Goodies im Pott:

1.000 Spieler erhalten ein Mammut-Kartenpaket mit 10 Kartenpackungen von jeder Erweiterung aus dem Jahr des Mammuts - also insgesamt 30 Kartenpackungen

50.000 Spieler erhalten ein Mammut-Kartenpaket mit 3 Kartenpackungen von jeder Erweiterung aus dem Jahr des Mammuts - also insgesamt 9 Kartenpackungen

Außerdem wird ein Mammut-Karten-Bundle im Shop verfügbar sein, wie Blizzard im offiziellen Blogpost schreibt. Es geht mit dem Update 10.2 live und beinhaltet 10 Pakete jeder Expansion, die im Jahr des Mammuts veröffentlicht wurde. Insgesamt sind also 30 Kartenpakete für 19,99 Euro enthalten.

Die Quest startet am 1. Februar um 9 Uhr morgens pazifischer Zeit, was bei uns 18 Uhr entspricht. Um die gleiche Uhrzeit am 14. Februar, endet sie dann.

Während dieser Zeit, können Spieler täglich Quests bestreiten und erhalten pro erfolgreich bestrittener Quest ein Los, das den Gewinn von Preisen ermöglicht. So sind maximal 14 Lose zu ergattern. Mehr als ein Los könnt ihr pro Tag also nicht gewinnen.