Hellblade - Release-Termin für das neue Spiel der DmC-Macher

Nachdem Hellblade: Senua's Sacrifice mehrmals verschoben wurde und bisher nur einen groben Veröffentlichungszeitraum hatte, hat das AA-Spiel von Ninja Theory (DMC - Devil May Cry, Enslaved) endlich einen offiziellen Release-Termin. Am 8. August 2017 ist es so weit und das Action-Adventure erscheint für PC und PS4.

Ein neuer Trailer kündigt nicht nur den Release-Termin, sondern außerdem den Preis an: 29,99 Euro soll das Spiel kosten. Nach rund 30 Sekunden bricht der eigentliche Spieletrailer ab und wechselt zum Entwicklerteam. Hier erklärt uns Ninja Theory noch einmal, dass es sich bei Hellblade: Senua's Sacrifice um ein unabhängig entwickeltes Spiel mit AAA-Qualität handle, das von einem Team mit nur 20 Mitarbeitern entwickelt wird.

Ziel von Hellblade sei es, Spiele »mittlerer Größenordnung zurückzubringen. Es sei daher nur »halb so groß wie ein AAA-Spiel« und würde auch nur für »den halben Preis veröffentlicht werden. Daher wird es keine Retail-Version des Action-Adventures geben. Hellblade ist ein reiner Download-Titel.

Im neuesten Trailer »Ragnarok« kann man einen Blick auf Hellblade und seine Heldin Senua werfen, die nicht nur gegen finstere, mythologische Gestalten kämpfen muss, sondern außerdem gegen ihre eigene Psyche:

