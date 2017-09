Mit jedem neuen Helden-Release in Heroes of the Storm war eine Frage garantiert: "Und wann kommt denn jetzt endlich Kel'Thuzad?" Das können wir nun mit "Jetzt!" beantworten. Der beliebte Lichfürst aus Warcraft 3 hat nach langer Wartezeit im Patch 2.27.3 den Nexus betreten.

Kel'Thuzad ist ein mächtiger, aber anspruchsvoller Frostmagier. Er ist weder sonderlich schnell noch robust, aber seine Fähigkeiten lassen auf vernichtende Weise kombinieren und etwa Feinde aneinander oder an ihre Gebäude ketten.

Der Lichzauberer läutet das Event "Der Ruf Kel'Thuzads" ein. Dabei können wir im Laufe einer Questkette verschiedene Belohnungen verdienen:

Ghul-Porträt: Spielt ein Spiel mit Kel'Thuzad in einem der beiden Teams.

Spielt ein Spiel mit Kel'Thuzad in einem der beiden Teams. Akolythen-Porträt: Tötet 30 Helden in gewonnenen Spielen.

Tötet 30 Helden in gewonnenen Spielen. Totenbeschwörer-Porträt und Spray "Pestilenz des Totenbeschwörers": Tötet 60 Helden in gewonnenen Spielen.

Tötet 60 Helden in gewonnenen Spielen. Kel'Thuzads Porträt und Kriegsbanner von Naxxramas: Tötet 90 Helden in gewonnenen Spielen.

Saison 3 beginnt mit Version 2.27.3

Die neue Version markiert auch den Start einer neuen Ranglisten-Saison. Damit werden alle Ligawertungen zurückgesetzt und wir müssen erneut unsere zehn Platzierungsmatches bestreiten.

Auch an der Balance hat Blizzard eifrig geschraubt. So nutzt beispielsweise die Superheilerin Morales kein Mana mehr für ihren Heilstrahl mehr, sondern Energie. Die funktioniert ähnlich wie in League of Legends: Morales hat einen deutlich kleineren Pool, aber der regeneriert sich auch schneller, sobald sie nicht mehr heilt. Damit kann sie nicht mehr so lange am Stück heilen.

