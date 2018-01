Hots erhält einen neuen Tank: Der Feuerfresser Blaze entstammt dem StarCraft-Universum und ergänzt die Heldenriege des Nexus um fiese Flammenwerfer-Manöver. Seit dem 9. Januar ist der Held auf den öffentlichen Servern von Heroes of the Storm verfügbar - wie immer in Kombination mit einem umfangreichen Patch.

Wenn ihr wissen wollt, was der Hüne im Detail auf dem Kasten habt, dann empfehlen wir unsere umfangreiche Info-Meldung zu Blazes Ankündigung. Der Patch transportiert aber nicht nur Blaze aus dem Public Test Realm hinüber auf die öffentlichen Server, sondern setzt auch Blizzards Strategie fort, Heroes of the Storm grundlegender zu überarbeiten.

Zum Jahreswechsel experimentierten die Entwickler bereits mit einem neuen System von Verteidigungsstellungen, bei dem Wachtürme unendlich Munition bekamen. Außerdem wurden neutrale Regenerationskugeln eingeführt: Wer einen Heil- oder Mana-Orb zu lange liegen lässt, gibt ihn potenziell für das gegnerische Team frei.

Diese Änderungen brachten laut Blizzard einige unvorhergesehene Nebeneffekte mit sich, die der aktuelle Patch in den Griff bekommen soll.

So wird die Regenerationsstärke der Globes reduziert. Gleichzeitig gesteht Blizzard ein, dass sie die Stärke der neuen Türme überschätzt haben - der »Push« von Monstern und Spielern sei in der Folge viel zu stark geworden und resultierte insgesamt in erheblich verkürzten Match-Dauern. Im Umkehrschluss werden die Türme und Befestigungen durch den Patch um 33 Prozent erhöht, die Creeps hingegen geschwächt.

Auch an den Helden wurde fleißig gefeilt. Die kompletten Patch Notes findet ihr auf Blizzards Changelog-Blog.