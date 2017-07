Heroes of the Storm - Orc-Krieger Garrosh wird neuer Held

Gerade erst ist der Starcraft-Held Stukov im Nexus angekommen, da enthüllt Blizzard schon den nächsten Charakter für Heroes of the Storm. Der Orc-Krieger Garrosh Hellscream aus World of Warcraft reiht sich bald in den Heldenkader ein, das kündigten die Entwickler auf Twitter an. Ein Releasedatum gibt es noch nicht.

Lok'Tar Ogar, Heroes! Garrosh, Son of Hellscream, will soon devastate all those who stand against him in the Nexus! pic.twitter.com/LfnAVZc1wH — Heroes of the Storm (@BlizzHeroes) July 20, 2017

Bei WoW-Spielern ist der Kriegshäuptling und ehemalige Anführer der Horde aufgrund seiner Gräueltaten verhasst, ob er bei HotS-Spielern besser ankommt?

Über die Skills von Garrosh lässt sich derzeit nur spekulieren, ein Blizzard-typisches Helden-Spotlight-Video gibt es noch nicht. Als Inbegriff des wütenden Orc-Kriegers dürfte Garrosh entweder die Rolle des Tanks oder die eines Assassinen übernehmen. Im Warcraft-Sammelkartenspiel Hearthstone verkörpert der Orc die Krieger-Klasse und treibt Gegner mit seiner dicken Panzerung zur Verzweiflung.