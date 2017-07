25-mal haben wir Hitman-Spieler gebangt, ob wir diese eine Zielperson klammheimlich um die Ecke bringen können. 25 einzigartige Missionen wurden nach Release speziell für echte Hitman-Enthusiasten entwickelt. Und 25-mal hatten wir bei der Jagd nach diesen speziellen Zielen jeweils nur einen Versuch. Denn die sogenannten Elusive Targets des aktuellen Hitman werben gerade damit, dass man sie nur in einem gewissen Zeitraum (anfangs waren es nur 48 Stunden) ausknipsen kann - und mit dem Betätigen des Abzugs muss man das Ganze sauber über die Bühne bringen, sonst gibt's keine zweite Chance.

Mit dem 26. Elusive Target endet am Freitag, dem 14. Juli, eine Ära. In der Bonus-Episode von Marrakesh haben wir 10 Tage Zeit, den Entertainer umzubringen. Dieser Mr. Giggle treibt sich irgendwo auf der Karte herum, das Aufspüren müssen wir selbst in die Hand nehmen. Neben dem Kill gibt es diesmal noch ein zweites Ziel: Eine Kundenliste ergattern. Achtung: Wer eines der beiden Ziele erreicht, muss das zweite im selben Durchlauf schaffen - eine Wiederholung der Mission ist dann nicht mehr möglich.

Klar, wie bei jedem Elusive Target kann man seine Internetverbindung kappen und die ganze Idee damit austricksen, aber hey: Das ist nicht Sinn der Sache, liebe Meuchler. Sollte der Entertainer Ihr erstes Elusive Target in Marrakesh sein, dann haben Sie hier noch die letzte Chance, den weißen Sommeranzug von Agent 47 für alle anderen Episoden freizuschalten. Sofern Sie die Mission sogar mit Bestwertung Silent Assassin abschließen, winkt der schnittige Terminus Suit (sofern Sie sonst noch kein Elusive Target mit SA beendet haben).

Die Elusive Targets waren eines der größten Verkaufsargumente für den neuen Live-Feature-Fokus von Hitman 6. Offiziell ist dieser Missionstyp mit Nummer 26 für Staffel Eins beendet - weiter geht's dann mit der zweiten Staffel, wenn sie denn irgendwann erscheint.

