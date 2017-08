Hob ist ein Action-Adventure der Torchlight-Macher, das ebenfalls einem berühmten Vorbild nacheifert. Diesmal orientieren sich die Entwickler aber nicht an Diablo, sondern an The Legend of Zelda: Wir erkunden in einer Mischung aus Kämpfen und Puzzles einen fremden Planeten.

Dessen Geheimnisse zu ergründen, ist aber nicht leicht, denn es gibt keinerlei Dialoge im Spiel. Mehr über die geheimnisvollen Maschinen im Inneren des Planeten und uns selbst, können wir nur herausfinden, wenn wir die Umgebung genau untersuchen. Loslegen können wir damit ab dem 26. September 2017, wenn Hob für PC, PS4 und Xbox One erscheint.

Hob in der Preview: Endlich ein Zelda für Erwachsene?

Wie das Spiel in Bewegung aussieht, können Sie sich im neuen Ankündigungs-Trailer oberhalb der News anschauen. Erst vor Kurzem haben wir Hob als Zelda-Alternative für PC vorgestellt.

Hob - Screenshots ansehen