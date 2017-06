Honor 9 mit Cashback für nur 399€ - Huawei P10-Konkurrent günstiger bei Notebooksbilliger.de

Der chinesische Smartphonehersteller Huawei konnte sich in den letzten Jahren einen guten Ruf erarbeiten - nicht nur mit den Topmodellen sondern auch mit den ausgelagerten Honor-Smartphones der günstigeren Preisklassen. Mit dem gestern auf dem europäischen Markt gestarteten Honor 9 sägt Huawei allerdings am Ast des hauseigenen Topmodells P10: Ausstattung und Leistung sind fast identisch, einzig die Leika-Linsen der Dual-Kamera fehlen dem Honor 9, was sich aber nur wenig auf die Bildqualität auswirkt.

So bietet das Honor 9 vier 2,4 GHz schnelle A73-Kerne und vier stromsparende A53-Kerne bei 1,8 GHz. Der Arbeitsspeicher ist mit 4,0 GByte zeitgemäß ausgestattet, als Festspeicher stehen 64 GByte zur Verfügung. Das 5,15 Zoll Display bietet eine gute FHD-Bildqualität und ist mit Gorilla Glas 3 geschützt. Android 7 ist bereits vorinstalliert.

Huawei gibt eine UVP von 429€ für das Honor 9 an, direkt zum Produktstart lässt sich der Preis aber zumindest bei einem Kauf über Notebooksbilliger.de noch etwas drücken. Bei einem Kauf bis zum 11.07. eines Honor 9 und einer Registrierung bei Huawei gibt es 30 Euro Cashback, so dass der Endpreis bei nur 399€ liegt.

Honor 9 Smartphone Glacier Grey für nur 399€ (inkl. 30€ Cashback)

Honor 9 Smartphone Sapphire Blue für nur 399€ (inkl. 30€ Cashback)