HTC Vive für nur 599€ - Im Angebot bei Conrad

Auch wenn mit Microsofts Mixed Reality Plattform eine ganze Schar neuer VR-Brillen erschienen ist, bietet die HTC Vive dank Unterstützung durch Steam/Valve weiterhin ein erstklassiges VR-Erlebnis. Vor allem Roomscale-VR, also das raumfüllende Spiel fast wie auf dem Holodeck, liegt der Vive dank der beiliegenden Lighthouse-Trackingwürfel. Diese erfassen Brille und Controller (und alternativ auch Eingabegeräte wie Logitech VR-Tastatur mit integriertem Vive-Tracker) so perfekt, dass selbst die gefürchtete VR-Übelkeit nur sehr selten auftritt. Mit Titeln wie Superhot VR, Sairento VR, The Wizards, RecRoom, Mindshow VR und tausenden weiteren bieten Steam zwar bereits eine große Vielfalt an VR-Titeln, mit kostenlosen Tools wie ReVive stehen Vive-Nutzern aber auch die Exklusivtitel der Oculus Rift und damit grandiose Spiele wie Robo Recall zur Verfügung.

Mit im Karton der HTC Vive liegt ein Coupon für Fallout 4 VR, das noch in diesem Jahr exklusiv für die Vive erscheint. Auf den Kaufpreis der Vive in Höhe von 699€ gewährt Conrad.de nur noch heute einen Rabatt von 100 Euro wenn im Warenkorb der Code NLVIVE genutzt wird.

HTC Vive VR-Brille inkl. Touchcontroller, Fallout 4 VR für nur 599€ (Code: NLVIVE)