Huawei Nova 2 für nur 279€ - Schnapp des Tages bei MediaMarkt

Der asiatische Hersteller Huawei mauserte sich in den letzten Jahren vom unbekannten Billigheimer zu einem der größten Smartphone-Hersteller und erfreut sich beinahe einer Bekanntheit wie Samsung oder Apple. Einer von Huaweis Tricks für günstige aber hochwertig ausgestattete Smartphones ist beispielsweise der selbst auf Basis der ARM-Architektur entwickelte Kirin-SoC. Mit acht Kernen, hohen Taktraten und entsprechender Leistung sowie einem mit 4,0 GByte großzügig bemessenem Arbeitsspeicher bietet das Nova 2 daher viel Leistung.

Dabei bleibt das Smartphone mit 5 Zoll (FullHD) handlich, trotzdem passt ein Akku mit 2.950 mAh ins Gehäuse. Geladen wird via USB Typ C (erfreulich: Auf einen Klinkenstecker verzichtet Huawei hier noch nicht), der Flash-Speicher bietet 64 GByte für Daten und Apps, erweiterbar via MicroSD.

Huawei Nova 2 Smartphone 5 Zoll FHD, Octacore, 4+64 GByte, Android 7 für nur 279€