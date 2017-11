Noch etwa 6 Tage hat man Zeit, sich das neuste Humble Bundle zu holen. Das »Strategy Simulator Bundle« bietet Spiele wie Cities: Skylines oder Plague Inc. und macht damit Fans von Simulatoren und Strategie glücklich.

Will man den Aufbau-Hit Cities: Skylines in der Deluxe Edition haben, muss man 10 Dollar hinblättern, Plague Inc: Evolved und fünf weitere Spiele bekommt man aber schon für knapp über sechs Dollar. Auch wer nur einen Dollar zahlt, erhält immerhin schon drei Spiele.

Ein Teil der Einnahmen (man entscheidet selbst, wie viel) geht wie immer an Wohltätigkeitsorganisationen, diesmal an »Doctors Without Borders«, also Ärzte ohne Grenzen. Zusätzlich gibt es aktuell das »Care Package«-Bundle, dessen Erlös komplett gespendet wird. Wer dreißig Dollar zahlt, erhält ganze 27 Spiele dafür, darunter Titel wie Stardew Valley, Darkest Dungeon oder Her Story.

Spiele im Simulator-Bundle

Rebuild 3: Gangs of Deadsville

SimplePlanes

Out of the Park Baseball 18

Mad Games Tycoon

Plague Inc: Evolved

Train Simulator 2017

Cities: Skylines

