Humble Bundle - Großes Saints-Row-Paket ab einem Dollar

Noch während das »Humble Telltale Games Bundle« im Angebot steht, gibt es im Humble Store bereits das nächste interessante Spielepaket ab gerade mal einem Dollar.

Es handelt sich dabei um das »Humble Saints Row Bundle«, bei dem sich - wie es der Titel bereits erahnen lässt - fast alles um die gleichnamige Actionspiel-Serie dreht. Für den Mindestpreis von einem Dollar erhalten Sie neben Saints Row 2 unter anderem auch den Shooter Homefront sowie das Rollenspiel Risen 3: Titan Lords.

Für den aktuellen Durchschnittspreis in Höhe von 5,28 Dollar gibt es noch solche Spiele wie Saints Row: The Third sowie Mighty No. 9 oben drauf. Ab 15 Dollar wird das Paket mit Saints Row 4, Homefront: The Revolution und anderen Titeln ergänzt.

Geld für den guten Zweck

An den guten Zweck denken Käufer des Humble Bundles auch. Sie können selbst entscheiden, wie viel sie bezahlen möchten - von einem Cent bis tausend Euro und mehr ist alles möglich. Außerdem kann man auf der Seite angeben, wie der Kaufpreis aufgeteilt werden soll. Einen Teil erhält der Publisher Deep Silver, ein Teil geht an das Unternehmen Humble Inc., das die Aktionen organisiert und der dritte Teil geht an gemeinnützige Organisationen.

Inhalt des »Humble Saints Row Bundle«

Weitere Spiele sollen übrigens in fünf Tagen hinzukommen. Das »Humble Saints Row Bundle« ist bis zum 8. August 2017 erhältlich.

Saints Row 4 - Screenshots aus der PC-Version ansehen