Sommerschlussverkauf gibt es auch für Videospiele: Im Humble Store ist deshalb gerade der End of Summer Sale gestartet und bietet haufenweise Angebote mit Rabatten von bis zu 90 Prozent.

Die Aktion läuft noch bis zum 21. September und hält immer wieder wechselnde Publisher-Sales für euch bereit. Bis Dienstag, den 12. September laufen etwa der Activision Sale mit Spielen wie Call of Duty: Infinite Warfare zum halben Preis, der Telltale Sale bei dem diverse Adventures wie The Wolf Among Us oder Tales from the Borderlands zurzeit nur 4,59 kosten oder der The Witcher Sale, dank dem ihr die GOTY-Edition von The Witcher 3: Wild Hunt für nur 25 Euro ergattern könnt.

Noch für kurze Zeit gibt es ein Spiel sogar als Geschenk, sozusagen mit 100 Prozent Vergünstigung. Noch bis Samstag Abend (9.September) um 19 Uhr lässt sich die erste Staffel des Telltale-Adventure The Walking Dead gratis herunterladen.

Hier geht's zum Humble Store Sale

Die besten Angebote aus dem End of Summer Sale

Damit ihr bei den vielen Spielen den Überblick behaltet, haben wir für euch die lukrativsten Angebote zusammengestellt. Bedenkt dabei aber, dass einige Rabatt-Aktionen nicht über den ganzen Zeitraum des End of Summer Sales gelten, sondern nur wenige Tage.