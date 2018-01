Humble Store Winter Sale - Rabatt auf AC Origins, GTA 5, Prey, Call of Duty & mehr

Inzwischen gibt es so viele Sales und Rabattaktionen, dass man kaum mit dem Kaufen hinterherkommt. GOG, Steam und der Humble Store locken alle paar Wochen mit kräftigen Preisnachlässen. Nun ist im Humble Store der alljährliche Winter-Sale angelaufen und offeriert beispielsweise GTA 5 für schlanke 50 Prozent unter der Preisempfehlung, also für €29,99.

Weitere erwähnenswerte Highlights umfassen Assassin's Creed: Origins (€41,99), Destiny 2 (€38,99) und The Witcher 3 in der Game of the Year Edition (€19,99€). Fast schon obligatorisch sind auch die starken Bethesda-Rabatte. Wolfenstein 2: The New Colossus gibt es für €29,99 und Prey für €19,99.

Assassin's Creed: Origins - Bilder der neuen Shop-Items ansehen

Die Indie-Fraktion erhält unter anderem 10 Prozent Rabatt auf das Early-Access-Spiel They are Billions, Rocket League für €11,99 und Stardew Valley für €10,49. Natürlich gibt es noch viele weitere Spiele im Sale. Publisher, die an der Rabattaktion teilnehmen, sind unter anderem Ubisoft, Bandai Namco und Activision.

Unter folgendem Link seht ihr alle Rabatte und gelangt zum Winter-Sale im Humble Store.