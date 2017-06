Hunt: Showdown - 10 Minuten Gameplay aus dem Crytek-Shooter

Crytek hat ein knapp zehn Minuten langes Gameplay-Video zum Shooter Hunt: Showdown veröffentlicht. Das Material zeigt ein nahezu komplettes Match, sodass man sich anhand der Spielszenen ein gutes Bild vom Ablauf einer Runde machen kann.

Hunt: Showdown vereint Shooter-, Horror- und Survival-Elemente und lässt mehrere Zweier-Teams in die Sümpfe von Louisiana los, um dort ein übernatürliches Riesenvieh unschädlich zu machen. Dabei laufen sich die Teams natürlich auch zwangsläufig über den Weg und verwickeln sich in erbitterte Kämpfe, in denen es um alles oder nichts geht - Hunt: Showdown hat ein Permadeath-System.

Das Gameplay-Video sehen Sie unten, alles Wissenswerte zum Spiel hat Phil in seinem Artikel zu Hunt: Showdown aufbereitet.

