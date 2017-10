Intel Core i5-8600K lieferbar, Radeon RX Vega 64 Limited für 564,90€ - Hardware-Updates bei Caseking

So richtig durchstarten konnte AMDs RX Vega noch nicht, zu hoch waren die Preise und zu schlecht die Verfügbarkeit. In diesem Punkt scheint Bewegung einzutreten, immerhin bietet Caseking heute die Sapphire Radeon RX Vega 64 Limited Edition (mit Aluminiumblende statt schnödem Plastik) leicht reduziert für 564,90€ an. Die auf AMDs neuester GPU-Technologie basierende Grafikkarte setzt auf 8,0 GByte HBM2-Speicher, der dank seines 2048-Bit-Speicherinterfaces für eine gewaltige Speicherbandbreite sorgt. Vor allem Besitzer eines guten Freesync-Monitors dürften sich über die Leistung der Karte freuen, da auch hochauflösende Bildschirme hohe Frameraten geliefert bekommen.

Sapphire Radeon RX Vega 64 Limited Edition 8192 MByte HBM2 für nur 564,90€

Intel Coffee Lake lieferbar

Ein wenig von AMDs Ryzen-Offensive gescheucht zog Intel den Release der mittlerweile achten Core-CPU-Generation vor und bescherte PC-Aufrüstern und -Neukäufern einen heißen Herbst mit den neuen Coffee-Lake-CPUs. Acht vollwertige Rechenkerne im für Intel schon fast unverschämt günstigen Mittelklassebereich sind ein verlockendes Angebot, auch wenn die 8000er-Core-i-CPUs ein neues Mainboard mit 300er-Chipsatz erfordern. Allerdings konnte Intel zum Produktstart nicht ausreichend Prozessoren liefern, viele Gamer mussten ihr Upgrade verschieben. Die Situation ändert sich offenbar gerade: Bei Caseking ist der Core i5-8600K mit sechs Kernen und bis zu 4,3 GHz Taktfrequenz aktuell für 274,90€ lieferbar. Dabei handelt es sich allerdings um Tray-Modelle ohne beiliegenden Lüfter. Dafür ist der Multiplikator offen, was problemloses Übertakten bedeutet.

Intel Core i5-8600K Coffee Lake Sockel 1151 (300er-Mainboard benötigt) CPU für 274,90€