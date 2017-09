Intel Core i7 8700K - Erstes Review mit gemischtem Resultat

Der Core i7 8700K wird die neue Flaggschiff-CPU von Intel für Standard-Desktop-PCs werden, offiziell allerdings erst ab Oktober. Trotzdem ist nun schon ein erster Test des Prozessors im Internet bei Expreview zu finden. Dort wird die neue Sechskern-CPU mit dem Vorgänger Core i7 7700K, der nur vier Kerne besitzt, und mit dem Core i7 7800X mit ebenfalls sechs Kernen verglichen. In allen Systemen kamen die gleichen vier DDR4-2400-Module mit zusammen 32 GByte und eine Geforce GTX 1080 Ti zum Einsatz.

Spiele-Tests zeigen quasi Gleichstand mit dem Core i7 7700K

Mit Standard-Taktraten wurde die Spielerleistung mit Ashes of the Singularity, The Witcher 3, Rise of the Tomb Raider, The Division und Hitman in Full-HD getestet, außerdem flossen noch die Ergebnisse der synthetischen Benchmarks 3DMark Fire Strike und 3DMark Time Spy mit ein. Nimmt man das Ergebnis des bis zu 4,5 GHz schnellen Core i7 7700K als 100-Prozent-Marke, so ist der Core i7 8700K mit bis zu 4,7 GHz gerade einmal 1,43 Prozent schneller, der Core i7 7800X fällt wegen seiner 4 GHz sogar auf 95,02 Prozent ab.

Das Ergebnis bei Gaming-Tests hängt natürlich stark von der Auswahl der Spiele und deren Unterstützung von mehr als vier CPU-Kernen ab. In Ashes of the Singularity ist der Core i7 8700K beispielsweise immerhin 14 Prozent schneller als ein Core i7 7700K, in The Division seltsamerweise sogar minimal langsamer.

Bestes Ergebnis bei Multithread-Anwendungen

Bei Produktivitäts-Tests wie Office oder Photoshop und PCMark 10 ist erreicht der Core i7 8700K immerhin 8,14 Prozent mehr Leistung als der Vorgänger, der Core i7 7800X ist nur 1,54 Prozent schneller als der Core i7 7700K.

Die Stärken können die Sechskern-Prozessoren vor allem bei Multithread-Anwendungen ausspielen. Hier setzt sich der Core i7 8700K wegen der beiden zusätzlichen Kerne um 42,94 Prozent vom Core i7 770K ab, der Core i 7800X ist aufgrund des Quad-Speicherinterfaces in manchen Anwendungen und synthetischen Tests bei SiSoft Sandra so schnell, dass insgesamt sogar 67,24 Prozent Mehrleistung erreicht werden. Wirklich praxisnahe Anwendungen sehen hier aber meistens den Core i7 8700K vorn. Wie sich der Core i7 8700K aus Sicht von Spielern in anderen Titeln und Auflösungen schlägt, zeigen wir in unserem demnächst erscheinenden Test.