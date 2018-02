Into the Breach - Kompletter Soundtrack des Indiehits veröffentlicht

Into the Breach begeistert gerade die Presse-und Spielerlandschaft. Auch in unserem Test schlug sich das Rundentaktik-Roguelike hervorragend. Wer sich ebenfalls schon in den Kampf gegen die insektoiden Aliens gestürzt hat, hat vielleicht den antreibenden und atmosphärischen Soundtrack bemerkt. Dieser steht auf der Webseite Bandcamp ab sofort zur Verfügung.

Das Streamen der insgesamt 26 Tracks ist völlig kostenlos. Für mindestens sieben Dollar wandern die Musikstücke in euren Downloadordner.

Der Komponist ist übrigens Ben Prunty, der in einem Artikel für PC Gamer erklärt, wie er den Soundtrack für Into the Beach geschaffen hat. Erste Inspirationsquelle für die musikalische Untermalung war ein Cover des Inception Soundtracks von Hans Zimmer. Prunty gefiel die Interpretation und Energie des Tracks »Mombasa« von zwei Cellisten. Ausgehend von diesem Hörerlebnis entstand die erste Musik zum Ankündigungstrailer. Prunty zeigte sich zuvor bereits für den Soundtrack von FTL: Faster than Light verantwortlich.