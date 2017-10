iPhone X - Samsung verdient mehr am Apple-Smartphone als am Galaxy S8

Samsung bietet mit dem Galaxy S8 und dem Galaxy S8 Plus zwei High-End-Smartphones an, die zu den besten Geräten im Android-Lager gehören. Trotz teilweise vor Gericht ausgefochtenen und noch immer nicht beigelegten Auseinandersetzungen mit Apple gehört Samsung aber nach wie vor zu den Zulieferern für die Produktion neuer iPhones.

Apple braucht Samsung für hochwertige Komponenten

Beim iPhone X ist Apple sogar auf Samsung angewiesen, da anscheinend kein anderer Hersteller in der Lage ist, ausreichend viele OLED-Bildschirme in einer Qualität herzustellen, die Apple zufriedenstellt. Außerdem liefert Samsung auch riesige Mengen an Flash-Speicher an Apple. Die Analysten von Counterpoint Technology haben für das Wall Street Journal berechnet, wie sich das auf die Einnahmen von Samsung auswirkt, wenn man auch die Tochterunternehmen wie Samsung Electronics und zwei Akku-Lieferanten berücksichtigt.

Apple wird laut den Schätzungen bis zum Sommer 2019 wohl 130 Millionen iPhone X verkaufen. Bei jedem Gerät gehen rund 110 US-Dollar an Samsung. Gleichzeitig gegen die Analysten davon aus, dass Samsung insgesamt 50 Millionen Galaxy S8 weltweit verkaufen kann. Hier verdient Samsung laut den Analysten 202 US-Dollar pro Gerät.

iPhone X für Samsung wichtiger als das Galaxy S8

Damit ist das iPhone X laut den Analysten für Samsung finanziell ein wichtigeres Produkt als das eigene Smartphone Galaxy S8. Eine kleine Anekdote dazu gibt es auch, denn bei Samsung sei es kein Problem, wenn ein Mitarbeiter bei einem Meeting ein iPhone aus der Tasche zieht. Das sei in Ordnung, so die Manager, denn Apple sei der beste Kunde von Samsung und werde oft auch »Lovely Opponent«, also »lieblicher Gegner« genannt. Dagegen würde man bei Apple eher über Samsung-Produkte lästern und auf deren Soft- und Hardwarefehler hinweisen.