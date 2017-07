James Bond - Gerücht: Daniel Craig macht doch weiter

Die Diskussionen und Spekulationen über Daniel Craigs Rückkehr als Bond-Darsteller geht in eine neue Runde: Jetzt meldet sich das gut informierte britische Blatt The Mirror zu Wort und möchte aus internen Quellen erfahren habe, dass Produzentin Barbara Broccoli den Schauspieler für den neuen Bond-Film überreden konnte. Unterschrieben ist aber noch immer nichts.

Singt Adele auch diesmal den Titelsong?

Ausserdem wird in dem Bericht erstmals die britische Sängerin Adele ins Spiel gebracht, die demnach erneut den Titelsong für einen Bond-Film singen soll. Der gefeierte Superstar hat bereits erfolgreich den Titelsong zu Skyfall (2012) gesungen, den erfolgreichsten Bond-Film der langjährigen Reihe, und wurde dafür mit einem Oscar, einem Golden Globe und einem Grammy belohnt.

Paul McGuigan als Regisseur im Gespräch

Inzwischen arbeiten die beide langjährigen Bond-Autoren Neal Purvis und Robert Wade (Casino Royale, Ein Quantum Trost, Skyfall, Spectre) an einer passenden Drehbuchvorlage für den neuen Bond-Film. Für die Regie stand zuletzt der schottische Filmemacher Paul McGuigan (Lucky Number Slevin, BBC-Serie Sherlock) ganz oben auf der Liste an möglichen Kandidaten. Auch hier liegt noch keine Bestätigung für eine Besetzung vor.

Bieterstreit um die Rechte an den Bond-Filmen hält an

Ein Grund dafür dürfte die Suche nach einem neuen Verleiher für die Bond-Reihe sein. Derzeit liefern sich in Hollywood die größten Filmstudios (Warner, Universal, 20th Century Fox) einen unglaublichen Bieterstreit um die Verleihrechte der künftigen Bond-Filme, nachdem der Vertrag mit Sony ausgelaufen ist. Auch Sony setzt alles dran, den Vertrag zu verlängern.

Das entsprechende Studio wird nicht nur den Film samt Marketing in die Kinos bringen, sondern beteiligt sich auch an den Produktionskosten von MGM. Dadurch wird die Produktion des 25. Bond-Films erst dann in Angriff genommen, wenn die Verträge hierzu unter Dach und Fach sind. Das gilt sowohl für Hauptdarsteller Daniel Craig, als auch für den Regisseur und die weitere Besetzung.

Kinostart frühstens in 2019

Produzentin Barbara Broccoli möchte laut dem Bericht nächstes Jahr mit den Dreharbeiten beginnen. Ein Kinostart dürfte demnach frühstens im Jahr 2019 erfolgen.

Bis es soweit ist, gibt es ein Wiedersehen mit Daniel Craig in der turbulenten Gauner-Komödie Logan Lucky von Regisseur Steven Soderbergh (Ocean's 11, 12 & 13), die am 17. September in die Kinos kommt.

