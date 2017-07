James Bond - Nächster Bond-Film für November 2019 angekündigt

Jetzt steht es fest: Der neue Bond-Film kommt am 9. November 2019 in die US-Kinos. Ein britischer und deutscher Start-Termin wird zum ähnlichen Zeitpunkt stattfinden. Damit kommt langsam Bewegung in die Produktion des neuen 25. Bond-Films. Weitere Ankündigungen sollen in Kürze folgen.

James Bond will return to US cinemas on November 8, 2019 with a traditional earlier release in the UK and the rest of the world. pic.twitter.com/6HnaDnfruK