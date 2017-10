James Bond - Rückkehr von Christoph Waltz als Blofeld wohl nicht geplant

Noch gibt es wenig über den neuen Bond-Film zu berichten: Fest steht, dass Daniel Craig nun doch als britischer Geheimagent 007 im Auftrag ihrer Majestät für ein weiteres Bond-Abenteuer zur Verfügung steht.

Lange sah es auch so aus, als ob Christoph Waltz als legendärer Bösewicht Blofeld aus dem Vorgängerfilm Spectre erneut sein Unwesen treiben wird. Doch nun macht das Studio den Fans anscheinend einen Strich durch die Rechnung.

Denn wie der Schauspieler selbst mit Bedauern gegenüber Talky Movie bestätigt, wird er im neuen Bond-Film nicht mitspielen:

Wer nun der neue Gegenspieler von 007 wird, ist noch geheim. Zur Besetzung gehören neben Daniel Craig als James Bond sicherlich wieder Ben Whishaw als Q, Naomie Harris als Miss Moneypenny, Ralph Fiennes als M und Rory Kinnear als Tanner aus Spectre.

James Bond 007: Spectre - Bilder zum Kinofilm ansehen

Derzeit arbeitet das Autoren-Duo Neal Purvis und Robert Wade an einer ersten Drehbuchfassung. Die beiden sind keine Unbekannte, haben sie doch schon die Vorlagen für die bisherigen Bond-Filme Casino Royale (2006), Ein Quantum Trost (2008), Skyfall (2012) und Spectre (2015) mit Daniel Craig geschrieben.

Besonders der Bond-Film Skyfall von Regisseur Sam Mendes spielte über eine Milliarde US-Dollar weltweit ein und ist damit der mit Abstand finanziell erfolgreichster Bond-Film aller Zeiten.

Wer nun die Regie für den neuen Bond-Film übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Bis zum Kinostart dauert es noch eine ganze Weile. Ein US-Kinostart ist bereits für den 8. November 2019 angekündigt. In Deutschland wird er traditionell etwas früher erscheinen.

James Bond will return to US cinemas on November 8, 2019 with a traditional earlier release in the UK and the rest of the world. pic.twitter.com/6HnaDnfruK