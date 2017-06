Jetzt live - Wir spielen Age of Empires auf Twitch

Sie wollen die Age of Empires: Definitive Edition sehen? Ja, wir auch. Aber leider hat Microsoft den 4K-Remaster erst vor einigen Tagen auf der E3 angekündigt. Uns liegt also noch kein Testmuster vor. Wir hatten trotzdem Lust, mit Ihnen zusammen etwas zu spielen und haben daher in unserem Archiv gewühlt.

Und jetzt raten Sie mal, was wir gefunden haben! Richtig, Age of Empires - das Originalspiel von 1997. Michael Graf und Sandro Odak zeigen Ihnen den Strategieklassiker heute Abend live auf twitch.tv/gamestarde.

Sie hatten Spaß mit unserem #E3daheim-Livestream? Wir auch! Deswegen machen wir einfach mit einer "Zugabe" weiter: Freitag, den 16. Juni um 20:00 Uhr präsentieren wir eine der größten Überraschungen der E3 2017.

Grafikvergleich: Original vs. 4K-Remaster

Age of Empires Livestream

WAS?

Michael Graf und Sandro Odak streamen Age of Empires (1997)

WANN?

Freitag, 16. Juni 2017, 20:00 Uhr

WO?

Twitch oder im Player am Anfang dieser News

Bevor unser Stream beginnt und nachdem unser Stream endet zeigen wir Ihnen außerdem noch E3-Previews mit Julius Busch - also schalten Sie nicht einfach ab!

Für Plus-User: Vom Aufstieg und Fall von Age of Empires - Teil 1 und Teil 2