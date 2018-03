Jobs with passion bei GameStar - (Junior) Online Marketing Manager (m/w) Aboboxen

Für den weiteren Ausbau unseres Geschäfts suchen wir daher schnellstmöglich einen Online Marketing Manager oder Business Development Manager Aboboxen als Berufseinsteiger oder Professional. Wichtiger als bestimmte Fachkenntnisse (die natürlich ein Plus sind) sind uns dabei Gestaltungswille, Hands-On-Attitüde und Enthusiasmus fürs Digitalgeschäft.

Dabei arbeitest Du eng mit den Teams von GameStar.de, GamePro.de, Mein-MMO.de, Moviepilot.de und Filmstarts.de zusammen. An der Schnittstelle zwischen dem deutschen Ecommerce- und dem französischen Wootbox-Teams machst Du WOOTBOX zum deutschen Marktführer bei Aboboxen für Geeks.

Deine Aufgaben

Du verantwortest das Marketing von Wootbox in Deutschland und nutzt dazu alle Kanäle (PR, Social Media, Online, Newsletter, Messen, Influencer, Kooperationen)

Du identifizierst, optimierst und entwickelst Traffic-Quellen auf allen Kanälen von Web über Social bis Newsletter und Offsite mit einem Ziel: unseren Abobestand zu pflegen und auszubauen

Du verbessert die Abobetreuung und steigerst die Kundenzufriedenheit, indem Du regelmäßige Kundenumfragen durchführst und den Kontakt mit der Community intensivierst

Du erstellst regelmäßige Reportings zu Verkaufszahlen, Traffic-Entwicklung und leitest daraus selbstständig Entwicklungsmaßnahmen ab

Dein Profil

Abitur, eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich BWL oder Marketing – Berufs- und Quereinsteiger sind willkommen. Alternativ zwei bis Jahre Erfahrung im Bereich Business Development, Marketing und/oder bei einem Start-Up in vergleichbarer Position

Leidenschaft für Gaming, Filme und Serien

Analytische Arbeitsweise und Bereitschaft, Kennzahlen zu optimieren

Selbstständigkeit und hohe Eigeninitiative

Deutsch als Muttersprache

Gutes bis sehr gutes Englisch

Kenntnisse in Excel, Google Analytics und/oder Photoshop sind ein Plus

Verhandlungssicheres Französisch ist ein Plus

Reisebereitschaft für gelegentliche Besuche bei den französischen Wootbox-Kollegen

Unser Angebot

Spannende Herausforderung in einem jungen, dynamischen Unternehmen

Sehr gutes Arbeitsklima & schnelle Kommunikation dank flacher Hierarchien

Gute Aufstiegschancen bei einem international aufstrebendem Online-Publisher

Schnelle Kommunikation dank flacher Hierarchien und aktives Mitgestalten

Vielfältiges Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten

Konkurrenzfähige Vergütung mit Erfolgsbeteiligung

Gratis Kaffee, Wasser und Snacks, flexible Arbeitszeiten sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel (Haltestelle: Heimeranplatz)

Wenn Du Teil von Webedia werden möchtest, dann freuen wir uns auf Deine englischsprachige Bewerbung.

Über Wootbox

Das WOOTBOX-Team hat sich zum Ziel gesetzt, den Appetit von Nerds und Geeks auf cooles Merchandise zu stillen. Mit großer Passion sind wir jeden Monat aufs Neue auf der Suche nach den besten Überraschungen für unsere Abonnenten. Als langjähriger Geekbox-Marktführer in Frankreich haben wir Wootbox in Zusammenarbeit mit Deutschlands größter PC-Spielewebsite GameStar.de nach Deutschland gebracht. WOOTBOX ist ein Angebot von SURPRIZEMI, seit März 2016 Teil der internationalen Webedia-Mediengruppe. SURPRIZEMI wurde 2013 gegründet und ist der erste Anbieter von Aboboxen in mehreren Themengebieten (Wootbox für Geeks und La Bonne Box für Feinschmecker) und mehreren Ländern (Frankreich, Deutschland, Spanien, Polen).

Über Webedia

WEBEDIA Deutschland ist ein Tochterunternehmen der französischen Webedia Group und betreibt in Deutschland die führenden Online-Portale im Entertainment-Bereich. Wir begeistern, weil wir mit Leidenschaft und Expertise für alle Themen rund um Film, Stars und Videospiele dabei sind. Mit führenden Marken wie FILMSTARTS, MOVIEPILOT, IGN, GAMESTAR, GAMEPRO, ALLYANCE und MEIN-MMO erreicht Webedia monatlich über zehn Millionen Entertainment-Fans. Als vielseitiger Partner der Film-, Gaming- und Kinoindustrie unterstützen wir zudem namhafte Kunden im Content Marketing mit Social- und Brand-Publishing-Angeboten, sowie mit kreativen Event- und Marketing-Konzepten in Zusammenarbeit mit der Inhouse-Marketingagentur Flimmer.

