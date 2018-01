Es gab Zeiten, da musste man für die aktuellsten Spiele nicht die Steam- oder GOG-Startseite besuchen, sondern Automaten in Arcade-Spielhallen sein knappes Taschengeld in den Rachen schieben.

Dort liefen dann beispielsweise Beat'em Ups von Capcom wie Final Fighter, Warriors of Fate oder Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara. Auf Twitter hat die 2D-Künstlerin »Castpixel« nun mehrere Bilder davon veröffentlicht, wie der aktuelle Kinofilm Jumanji als eben solches Arcade-Automatenspiel aussehen würde.

Im Film selbst spielt das Jumanji-Videospiel auch eine große Bedeutung, da es die Hauptcharaktere in einen gefährlichen Dschungel hineinzieht. Im 90er-Jahre-Vorgängerfilm war es noch ein Brettspiel, welches das Abenteuer auslöste.

I made some fanart for #Jumanji in the style of Capcom arcade brawlers. @TheRock you warmed my heart.#gamedev #pixelart #JackBlack <3 pic.twitter.com/OSF50tcGeB