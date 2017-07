Jurassic World 2 - Dino-Sequel mit Chris Pratt und Jeff Goldblum ist im Kasten

Nächstes Jahr kündigt sich mit Jurassic World: Fallen Kingdom ein neues Dino-Abenteuer mit Chris Pratt an, die direkte Fortsetzung zum sensationellen Kinohit Jurassic World von Colin Trevorrow (Star Wars: Episode 9) aus dem Jahr 2015.

Inzwischen hat Regisseur Juan Antonio Bayona (Sieben Minuten nach Mitternacht) die Dreharbeiten erfolgreich abgeschlossen. Zuletzt fanden die Filmarbeiten auf Hawaii statt, wie schon beim ersten Teil der neuen Dino-Trilogie.

This is a wrap for Jurassic World: Fallen Kingdom! What a journey! Thank you to everyone that made it possible. #JurassicWorldFallenKingdom pic.twitter.com/dtMsNDvZwP — JA Bayona (@FilmBayona) July 9, 2017

Last group of animatronic dinos ready for the final day of shooting, congrats to all on wrapping FALLEN KINGDOM! @JurassicWorld pic.twitter.com/Ma2BNtJbbs — Frank Marshall (@LeDoctor) July 9, 2017

Jeff Goldblum aus Jurassic Park mit dabei

Der Film setzt direkt an die Ereignisse aus dem ersten Film an. Viel wird über die Handlung noch nicht verraten. Sicherlich werden aber die umstrittenen Experimente des skrupellosen Gen-Forschers Dr. Henry Wu (B.D. Wong) und seine neue Form von Dinosaurier im Mittelpunkt der Handlung stehen.

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) und Bryce Dallas Howard (The Help). Fans dürfen sich außerdem auf ein Wiedersehen mit Jeff Goldblum als Mathematiker und Chaosforscher Dr. Ian Malcolm aus Steven Spielbergs Kultfilm Jurassic Park (1993) und dem Sequel Jurassic Park - Die vergessene Welt (1997) freuen.

In weiteren Rollen spielen Geraldine Chaplin (Doktor Schiwago), B.D. Wong (Gotham), Toby Jones (Wayward Pines), Rafe Spall (Prometheus), Daniella Pineda (The Detour), James Cromwell (L.A. Confidential) und Ted Levine (Shutter Island) mit. Das Drehbuch stammt erneut von Derek Connolly und Colin Trevorrow.

Und während Regisseur Trevorrow an dem neuen Star-Wars-Film Episode 9 arbeitet, bringt Juan Antonio Bayona Jurassic World: Fallen Kingdom am 7. Juni 2018 in die deutschen Kinos.