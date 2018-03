Jurassic World Evolution - Release-Termin im Juni vorzeitig geleakt

Wie es aussieht wurde das Veröffentlichungsdatum von Jurassic World Evolution geleakt. Das Aufbauspiel, bei dem ihr euren eigenen Dino-Themenpark hochzieht, scheint am 12. Juni 2018 auf den Markt zu kommen. Das Datum wurde auf einem Event der Universal Studios genannt, jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Erst gerade kündigten die Entwickler an, dass Jeff Goldblum in Jurassic World Evolution auftauchen wird. Er mimte schon im ersten Teil der Filmserie den Wissenschaftler Dr. Ian Malcolm. Auch für das Spiel soll er wieder in diese Rolle schlüpfen und wird als Berater auftauchen, der unter anderem durch das Tutorial des Titels führt. Im Kino wird Goldblum in Jurassic World: Fallen Kingdom in einer kleinen Nebenrolle zu sehen sein.

Jurassic World Evolution wird von Frontier Developments entwickelt, welches auch für Elite: Dangerous und Planet Coaster verantwortlich zeichnet. Der Spieler kontrolliert Isla Nublar und den Muertes Archipel, züchtet Dinosaurier und baut den Vergnügungspark aus, indem er neue Attraktionen und Forschungslabore einrichtet.