Just Cause 3 - Kostenlos auf Steam spielbar, zeitlich begrenzt

Man kann das sicher als Promo-Aktion für den brandneuen Multiplayer-Modus sehen, aber Beweggründe hin oder her: Just Cause 3 gibt's seit dem 25. Juli kostenlos via Steam.

Dabei handelt es sich allerdings »nur« um eine Free-Trial-Version, also eine kostenlose Schnupperphase, die nach drei Tagen wieder endet (genauer: Donnerstag, 27. Juli, 22 Uhr). In diesem Zeitraum kann man allerdings das komplette Spiel ausprobieren.

Gleichzeitig gibt's außerdem einen Rabatt von 75 Prozent auf alle Varianten des Spiels: Das Hauptspiel kostet 10 statt 40 Euro, die XL-Variante 16 statt 65 Euro. Die Multiplayer-Mod kann man hingegen komplett kostenlos herunterladen, sofern man das Hauptspiel besitzt.

Just Cause 3 - Screenshots ansehen

Just Cause 3 entlässt Spieler in eine gigantische Open World, in der man als Geheimagent im Prinzip tun und lassen kann, was man will. Wir kämpfen mit Knarren und Raketen gegen Schurken, tackern Kühe an Flugzeuge, stürzen uns selbst aus luftigen Höhen gen Boden und haken dazwischen all die Haupt- und Nebenmissionen der Spielwelt ab.

Bei Release plagten Just Cause 3 allerdings technische Performance-Probleme - Interessenten sollten also die kostenlose Trial-Phase ausnutzen, um die eigene Rechnertauglichkeit zu überprüfen.

Gut oder schlecht? Just Cause 3 im GameStar-Test