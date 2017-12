Just Dance World Cup 2018 - Deutsches Finale mit den besten acht Tänzern auf dem Disney Channel

Die Just-Dance-Weltmeisterschaft Just Dance World Cup 2018 läuft und Deutschland wird 2018 ebenfalls einen Champion hinschicken! Aber wen, das ist noch die Frage. Um sie zu klären findet am 27. Dezember ab 22:10 Uhr das große deutsche Finale mit den besten Vor-dem-Bildschirm-Tänzern der Nation statt.

Übertragen wird das Event auf dem Disney Channel, jeder kann den Wettbewerb also im Fernsehen mit ansehen. Moderiert wird das Finale von der Musikerin und Tänzerin Fernanda Brandao, als Jury-Mitglieder sind die YouTube- und Social-Media-Sternchen Julien Bam, Jokah Tululu und Enyadres dabei.

Das Publikum entscheidet mit

Die acht Finalisten müssen im Wettbewerb zwei von drei Punkten in folgenden Kategorien holen: Zuerst kommt der Spiel-Score, dann der Jury-Entscheid und bei Gleichstand dann die Publikumsabstimmung als Zünglein an der Waage. In den Wochen vor dem Finale wurden die acht Teilnehmer zum einen in Online-Qualifiern, zum anderen von einer Live-Jury bei den Just Dance Days ausgewählt, jeweils vier Gewinner aus beiden Aktionen.

Wer das Finale am 27. Dezember für sich entscheiden kann, darf zur Endausscheidung des Just Dance World Cup 2018 nach Paris fahren und dort gegen die internationalen Champions antreten.

Die acht Finalisten

Janine G. (15)

Kevin F. (21)

Dana W. (18)

Pachuco McPower (28)

Nick F. (16)

Daniel H. (24)

Deniz B. (20)

Constantin A. (21)

In eigener Sache: Webedia organisiert den Just Dance World Cup 2018 in Form unserer Event-Agentur Flimmer mit, wir berichten deshalb vom deutschen und internationalen Finale.

