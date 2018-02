Justice League - Deleted Scene zeigt Supermans schwarzes Kostüm

Warners DC Comic-Verfilmung Justice League mit Batman, Superman und Wonder Woman kommt in wenigen Wochen ins Heimkino.

Zum Release-Termin am 29. März auf DVD und Blu-ray präsentiert Warner nun eine geschnittene Szene mit Superman (Henry Cavill). Darin wird der Held nach seiner Rückkehr von den Toten in der Festung der Einsamkeit gezeigt. Die Aufnahmen gewähren uns einen ersten Blick auf einige seiner Kostüme, allen voran ein schwarzes Superman-Kostüm. Schauspieler Henry Cavill hatte bereits während der Dreharbeiten einen ersten Hinweis auf das schwarze Kostüm via Instagram gepostet.

Der jüngste Superheldenstreifen Justice League aus dem DC Extended Universe mit Ben Affleck als Batman, Henry Cavill als Superman, Gal Gadot als Wonder Woman, Jason Momoa als Aquaman, Ezra Miller als The Flash und Ray Fisher als Cyborg in den Hauptrollen blickt auf eine turbulente Entstehungsgeschichte zurück:

Ein überraschender Regie-Wechsel während der Produktion, bei dem Zack Snyder von Joss Whedon abgelöst wurde. Es folgten umfangreiche Nachdrehs, die nach Angaben eines Produzenten des Films rund 20 Prozent des Films ausmachten. Hinzu kommen noch die vielen eher durchwachsenden Kritiken zum Kinostart der Comic-Verfilmung.

Immerhin kommt Justice League noch auf mehr als 656 Millionen Dollar Kino-Einnahmen weltweit, auch wenn sich das Filmstudio im Hinblick auf den schärfsten Konkurrenten Marvel wesentlich mehr versprochen hat.

Justice League im März auf Blu-ray 3D & 4K Ultra HD

Der Kinofilm erscheint am 29. März auf DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D und 4K Ultra HD im Heimkino. In den USA erscheint die Comic-Verfilmung am 13. März, digital ist der Film bereits am 13. Februar erhältlich.

Für Sammler und Fans gibt es zusätzlich eine Limited Steelbook Edition auf Blu-ray und Blu-ray 3D, sowie eine Limited Digibook Edition auf 4K Ultra HD (inklusive der Blu-ray) mit einem hochwertigen Booklet.

Zum Bonusmaterial gehören einige Specials und Featurettes zum Film: