Justice League - Kürzester DCEU-Film & Cameo-Auftritt aus Superman

In wenigen Wochen kommt die neue DC-Comic-Verfilmung Justice League in die Kinos. Inzwischen ist die Laufzeit des Superheldenstreifens bekannt und bestätigt: Mit nur 121 Minuten wird er der kürzeste DC-Film im DC Extended Universe.

Im Gegensatz dazu war Zack Snyders Batman v Superman ganze 30 Minuten länger, die Ultimate Edition sogar eine Stunde länger. Auch Man of Steel (2013) und zuletzt Wonder Woman (2017) hatten mit über 140 Minuten wesentlich mehr Spielzeit.

Cameo-Auftritt aus Superman enthüllt

Inzwischen ist ein neues Video-Special zum Film mit der Origin-Story von Superheld Cyborg (gespielt von Ray Fisher) erschienen. Wer genau aufpasst, entdeckt gleich zu Beginn einen überraschenden Gastauftritt von Marc McClure in der Uniform eines Polizisten.

Fans der DC-Filme kennen den Schauspieler als Jimmy Olsen aus den alten Superman-Filmen mit Christopher Reeve, der als Fotograf beim Daily Planet gemeinsam mit Lois Lane und Clark Kent bei jeder Sensation dabei ist. Welche weiteren Cameo-Auftritte im neuen DC-Superheldenfilm zu entdecken gibt, wird sich zeigen.

Justice League im Kino

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Ben Affleck als Bruce Wayne/Batman, Henry Cavill als Clark Kent/Superman, Gal Gadot als Diana Prince/Wonder Woman, Jason Momoa als Arthur Curry/Aquaman, Ezra Miller als Barry Allen/The Flash und Ray Fisher als Victor Stone/Cyborg. In weiteren Rollen spielen Amy Adams (Lois Lane), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth) und J. K. Simmons (Commissioner Gordon) mit. In der Schurkenrolle tritt Ciarán Hinds als mächtiger Steppenwolf auf den Plan.

Zuletzt wurde in einem Gewinnspiel von Warner überraschenderweise auch das Logo von Green Lantern gezeigt. Ob er nun doch neben Batman & Co. im DC-Film mitspielen wird?

Wirklich Klarheit wird man wohl erst frühstens zum Kinostart am 16. November haben.

