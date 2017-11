Justice League - Presseschau: Die ersten Kritiken sind da

Am heutigen Donnerstag, 16. November läuft das neue Superhelden-Abenteuer Justice League mit Batman, Wonder Woman und Co. in den deutschen Kinos an. In den USA findet der offizielle Kinostart erst am morgigen Freitag, 17. November statt.

Jetzt sind die ersten ausführlichen Filmkritiken eingetroffen und zeigen auf, ob Warner mit dem neuen DC-Film ein großer Wurf gelungen ist.

Unsere Filmkritik zu Justice League: Ein Superhelden-Big Mac

Schon die kürzlich veröffentlichten ersten Eindrücke US-Kritiker und Journalisten zeigen einen eher durchwachsenes Bild von Batmans Rückkehr und sein neues Superhelden-Team als Antwort auf Marvels Avengers.

Zum einen ist Zack Snyders neuster DC-Film nicht so düster wie Batman v Superman, sondern viel eher ein lustiger Superhelden-Film. Negativ wurden vor allem der schwache Bösewicht und das schlechte CGI bemängelt.

Die ersten Kritiken zu Justice League

Auf Metacritic liegen nur wenige erste Kritiken zu Justice League im grünen Bereich und bewerten die DC-Comic-Verfilmung im Durchschnitt mit eher mauen 49 Prozent.

Nach dem Eklat der Fans zum Kinostart von Batman v Superman hat sich Rotten Tomatoes dazu entschlossen, die Wertung zu Justice League erst kurz nach dem US-Kinostart zu veröffentlichen.

Björn Becher von Filmstarts:

"Auch in Justice League zieht sich die CGI-Schlacht viel zu lange hin und hat so eher ermüdende als begeisternde Wirkung. [...] Justice League ist der solide Abschluss einer Trilogie - der Film hat deutlich mehr Schwächen als der starke Auftakt Man Of Steel und deutlich mehr Stärken als der schwache Mittelteil Batman v Superman."

Valentin Aschenbrenner von IGN Deutschland:

"Justice League ist ein guter Film - nicht mehr und nicht weniger. Die Geschichte und die Action fallen sehr konventionell aus, was nicht negativ zu werten ist, weil beides funktioniert. Entsprechend verzichtet der Film auf konkrete Highlights und geht arg auf Nummer sicher. [...] Nach Batman v Superman und Suicide Squad definitiv eine Steigerung, nach Wonder Woman aber auch ein Schritt zurück."

#JusticeLeague war nicht scheiße.



...alles weitere muss ich erst noch verdauen. Man spürt aber den Whedon-Humor. — Nerdkultur (@rischisseur) November 15, 2017

