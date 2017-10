Kerbal Space Program - Chinesen Review-bomben den Indie-Hit

Kleine Änderung, große Folgen: Nachdem die Entwickler von Kerbal Space Program ein winziges Easter-Egg geändert haben, sackt die Steam-Userbewertung des Spiels in den Keller. Stand sie bislang noch bei "äußerst positiv", sind die kürzlichen Reviews nur noch "ausgeglichen". Schuld sind aufgebrachte Fans aus China.

Um zu erklären, wie es dazu gekommen ist, müssen wir ein wenig ausholen - und uns auf die Aussagen der User im Forum verlassen, die des Chinesischen mächtig sind. Die Richtigkeit der folgenden Aussagen können wir also nicht in Gänze garantieren.

Mann oder "Mann" auf dem Mond?

Alles begann wie gesagt mit einem kleinen Easter-Egg: Im Hauptmenü des Spiels ist eine Raumkapsel zu sehen, auf die der Spruch "Mun or bust" gekritzelt ist. Mun ist ein Mond im Kerbal-Universum. In der chinesischen Version stand dort laut einem User so viel wie: "Wenn du Mun nicht erreichst, bist du kein richtiger Mann."

Im Steam-Forum beschwerte sich ein User über diesen in seinen Augen sexistischen Spruch und forderte die Entwickler auf, ihn zu ändern. Diesem Wunsch gaben sie nach. Doch damit ging der Ärger erst los.

Nun beschweren sich nämlich wiederum andere User. Sie argumentieren, dass der Spruch gar nicht sexistisch war, denn die chinesische Zeichenfolge (die unsere Webseite leider nicht anzeigen kann) sei eher geschlechterneutral und bezeichne einen tapferen Menschen im Allgemeinen. Außerdem lehnte sich der ursprüngliche Text an ein Zitat von Mao Zedong an, das zum geflügelten Wort in China geworden sei. Das Zitat lautet grob übersetzt: Wer nicht an der Chinesischen Mauer war, ist kein echter Mann. Die Gegner dieser Änderung bombardieren Kerbal Space Program nun mit negativen Reviews.

Quellen: Steam, PCGamesN