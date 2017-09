Killer Instinct - Jetzt auch auf Steam, Rabatt zum Start

Der Fighter Killer Instinct erschien ursprünglich 2013 für die Xbox One und 2016 auf dem PC exklusiv für den Windows-10-Store. Seit dem 27. September ist der Titel aber auch auf Steam zu haben und aktuell um 25 Prozent von 36,99 Euro auf 27,74 Euro heruntergesetzt.

Während Killer Instinct auf der Xbox One Free2Play ist und man zusätzliche Seasons und Kostüme für Echtgeld kaufen kann, sind in der Steam-Version bereits Season eins bis drei enthalten, was den Preis erklärt. Geboten werden 20 Stages, zahlreiche verschiedene Kämpfer, ein kompetitiver Online-Modus, ein Story-Modus und mehr.

Rückkehr eines Klassikers

Killer Instinct ist eine Neuauflage des Prügel-Klassikers von 1994. Spieler messen ihr Können mit unterschiedlichen Charakteren in actionreichen Zweikämpfen, darunter auch kuriose Vertreter wie ein riesiger Steingolem oder Rash aus Battletoads.

Bei den Kämpfen stehen vor allem Tempo und spektakuläre Kombos im Vordergrund. Der Titel wurde ursprünglich von Double Helix entwickelt und wechselte zur zweiten Season zum Entwicklerstudio Iron Galaxy, die mit Extinction bereits ihren nächsten actionreichen Titel angekündigt haben, der uns gegen riesige Ork-Monster antreten lässt.