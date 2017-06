Killer Instinct - Steam-Release noch 2017 geplant

Das Prügelspiel Killer Instinct ist zwar bereits seit dem März 2016 auch für den PC erhältlich - allerdings bisher exklusiv im offiziellen Microsoft Store. Das wird sich jedoch schon bald ändern.

Wie Microsoft und der Entwickler Double Helix Games jetzt via Twitter bekannt gegeben haben, erscheint die PC-Version von Killer Instinct im Verlauf dieses Jahres auch bei Steam.

That's right, KI is coming to Steam later this year! Thanks to @CEOJebailey for helping us break the news. More details to follow.