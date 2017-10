Kindle Paperwhite um 25% reduziert - Amazon feiert Kindle-Geburtstag mit Rabatten

Spätestens wenn das Reisegepäck mehr Bücher enthält als Kleidung sollte die Anschaffung eines handlichen eBook-Readers in Erwägung gezogen werden. Einer der besten Reader auf dem Markt ist Amazons Kindle Paperwhite, dessen eInk-Display erstaunlich nahe an eine echte Buchseite herankommt. Eigentlich fehlt nur noch das Gefühl des Umblätterns und der typische Büchergeruch..

Aktuell feiert der Kindle zudem Geburtstag, im Jahre 2007 erschien die erste Generation der Amazon-Reader und der Kindle-Store. Zur Feier des zehnjährigen Geburtstages gibt es bei Amazon aktuell 25% Preisnachlass beim Kauf des Kindle Paperwhite, so dass der Reader (in der Variante mit »Spezialangeboten«, Werbeeinblendungen auf dem Display bei nicht-Benutzung) nur 89,99€ kostet.

Amazon Kindle Paperwhite eReader, 300ppi, beleuchtet, mit Spezialangeboten für nur 89,99€

Kindle-Nutzer können nicht nur die Auswahl im Kindle-Shop nutzen sondern auch auf eine Auswahl Leih-Bücher sowie Gratis-Bücher zurückgreifen. Wenn das immer noch nicht reicht bietet Amazon mit Kindle Unlimited auch eine Bücher-Flatrate an. Der Dienst lässt sich 30 Tage kostenlos unter dem folgenden Link testen. Achtung: Kindle Unlimited verlängert sich automatisch und kostet im Anschluss 9,99€ im Monat, kann aber jederzeit ohne Fristen gekündigt werden. Der Dienst bietet Zugriff auf mehr als eine Million eBooks, e-Magazine und zahlreiche Hörbücher. Fans von The Walking Dead bekommen dort beispielsweise die Comics von Robert Kirkman und Charlie Adlard ohne Aufpreis auf den Kindle - stilecht in schwarz-weiß.

Amazon Kindle Unlimited 30 Tage kostenfrei testen