Noch können sich die Entwickler von Kingdom Come: Deliverance nicht auf ihrem Verkaufserfolg ausruhen, sondern müssen noch viele der Bugs und Glitches im Mittelalter-RPG beseitigen. Wie die Warhorse Studios auf Reddit bekanntgaben, wird eifrig an Patch 1.3 gearbeitet, der sich vor allem auf Bug-Fixes im Zusammenhang mit Quests fokussiert.

Viele Spieler melden derzeit immer wieder Probleme mit einigen Quests im Spiel oder stecken fest. Die Entwickler wissen jedoch derzeit nicht, wann das Update erscheinen wird.

We cannot guarantee any specific date when is the patch going to be available for download, it depends on many factors.