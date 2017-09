PlayStation Access hat ein neues Video von der EGX 2017 zu Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht, das vier verschiedene Spielweisen für einen Auftrag zeigt.

Es wird neues Gameplay gezeigt, während Tobias Stolz-Zwilling vom Entwickler Warhorse Studios die Möglichkeiten des Spielers erklärt. Dabei spielen vor allem die Charakter-Skills eine Rolle, die sich der Spieler für den Helden ausgesucht hat.

Wir haben übrigens die gleiche Quest bereits auf der Gamescom gemeinsam mit Tobias Stolz-Zwilling im Live-Stream bei #gamestarcampt erlebt. Das Video findet ihr unterhalb der Meldung.

In Kingdom Come verfolgen wir aus der Ego-Perspektive die Geschichte des Schmied-Sohns Henry, der 1403 unfreiwillig in die Streitigkeiten um den Thron verwickelt wird. Statt auf Fantasy setzt das realistische Mittelalter-Rollenspiel auf taktische Kämpfe und ein umfassendes Skill-System, eine nicht-lineare Geschichte und eine offene Sandbox-Welt.

Kingdom Come erscheint am 13. Februar 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Auch die Systemanforderungen auf dem PC sind bereits bekannt.