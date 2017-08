Kingdom Come: Deliverance - Gamescom-Besucher dürfen anspielen

Bisher war das realistische Mittelalter-Rollenspiel von Warhorse Games nur in der geschlossenen Beta für Vorbesteller spielbar. Wer auf der Gamescom ist, darf Kingdom Come: Deliverance aber dort ausprobieren.

Die findet vom 22. bis 26. August in Köln statt. Kingdom Come findet man dort in Halle 9.1 am Stand von Publisher Deep Silver (B011/C010). Im Gegensatz zum typischen Fantasy-Setting gibt sich das Rollenspiel bewusst authentisch historisch. Wir sind Henry, Sohn eines Waffenschmiedes im 15. Jahrhundert in Böhmen und müssen vor Söldnern, die unser Dorf überfallen, fliehen.

»Wie der Mount Everest: Das sagen seine Schauspieler über Kingdom Come

Unsere Familie wird ermordert, wir entkommen nur knapp und beschließen, dem falschen König dahinter das Handwerk zu legen. Zudem soll Kingdom Come eine Open-World-Sandbox, ein freies Skill-System und taktische First-Person-Kämpfe bieten. Mit Tagesabläufen für die NPCs und Survival-Elementen wie Hunger und Müdigkeit, setzt man auch sonst auf Realismus.

Wer nicht selbst auf der Messe ist, kann sich zumindest über eine Stunde Gameplay ansehen, dass Warhorse im Juni veröffentlicht hat. Der Release ist für den 13. Februar 2018 geplant.

Kingdom Come: Deliverance - Screenshots ansehen