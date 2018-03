Da wir Spieler für ein neues Jedi-Knight-Spiel wahrscheinlich in eine weit, weit entfernte Galaxis reisen müssen, finden wir's umso erfreulicher, wenn die Modding-Community sich des Themas annimmt: Die Mod KCD Lightsaber Models überarbeitet Kingdom Come: Deliverance und ersetzt Langschwerter, Säbel und Kurzwaffen durch Lichtschwerter aus Star Wars.

Zu den verfügbaren Modellen gehören beispielsweise die Klingen von Darth Vader, Luke Skywalker, Mace Windu und Kylo Ren. Stilecht wird auch der Mond des mittelalterlichen Böhmen durch einen Todesstern ersetzt. Keulen, Hämmer, Jagdschwerter und Stangenwaffen sind von der Lightsaber-Anpassung allerdings nicht betroffen.

Ebenso wenig verändert die Mod das Waffenverhalten. Man darf also nicht damit rechnen, plötzlich kauterisierende Brandwunden zu verursachen. Auch die Soundeffekte bleiben (leider) unangetastet: Die Lichtschwerter in Kingdom Come klingen exakt wie die ungemoddeten Stahl- und Eisenvarianten. Hoffentlich bessert der Modder Keyser Soze an der Stelle nochmal nach.

Der Download erfolgt über Nexusmods. Wir haben außerdem eine Übersicht der aktuell besten Mods für Kingdom Come für euch zusammengestellt. Dort findet ihr auch viele kleine Fixes, die die Atmosphäre des Spiels weniger stark beeinflussen als das Lichtschwert-Makeover.