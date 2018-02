Die Entwickler von Kingdom Come: Deliverance nehmen die Kritik ihrer Fans offenbar ernst: Seit Release wird emsig am Spiel gefeilt, um Bugs und Mängel aus der Welt zu schaffen. Außerdem überarbeitet Warhorse die unbeliebtesten Spielmechaniken: Das Speichern, das Schlösserknacken und den Taschendiebstahl.

Daniel Vavra veröffentlicht via Twitter einen Screenshot von einem internen Excel-Sheet, auf dem die aktuellen To-Dos des Studios aufgeführt sind. Dort sieht man neben den bereits abgeschlossenen Änderungen beim Schlösserknacken und Taschendiebstahl, dass »Save and Exit« bereits erledigt wurde.

Zur Einordnung: Viele Spieler wünschen sich ein automatisches Speichern beim Beenden des Spiels - und genau das soll in Update 1.3 neben anderen Punkten geliefert werden.

At meeting about the status of upcoming patch. These arr critical issues only. Much more is already fixed. pic.twitter.com/K4FB3cM5gT