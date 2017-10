Kingdom Come: Deliverance - Vorbesteller-Phase gestartet, neues Video zum Kampfsystem

Die Entwickler Warhorse Studios und der Publisher Deep Silver melden, dass Kingdom Come: Deliverance ab sofort via Steam, Xbox Store und PlayStation Store für PC, Xbox One und PlayStation 4 vorbestellt werden kann. Das Mittelalter-Rollenspiel erscheint am 13. Februar 2018 für die drei genannten Plattformen.

Vorbesteller erhalten Ingame-Inhalte in Form von Schatzkarten und eine Vorbesteller-Rüstung für Henry, den Protagonisten des Spiels. Die wird der Recke auch brauchen, den in Kingdom Come: Deliverance wird viel gekämpft. Wie das aussieht und funktioniert, zeigt das neue Entwickler-Video unterhalb.

Darin stellen Creative Director Daniel Vavra und Lead Designer Viktor Bocan die verfügbaren Waffen, Angriffe, Konter- und Bewegungsmöglichkeiten im Gefecht vor. Außerdem gibt es einzelne Clips professioneller Schwertkämpfer zu sehen.