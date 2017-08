Kingsman & Kick-Ass - Netflix kauft Mark Millars Comic-Label Millarworld

Warner hat im Jahr 1968 die Rechte an DC Comics erworben, Disney kauft Marvel im Jahr 2009 und Netflix hat jetzt Millarworld erworben, bestätigt Comic-Autor Mark Millar in einer Presseerklärung. Inzwischen hat Netflix via Twitter den Kauf bestätigt.

Dreams were how we got started. pic.twitter.com/5w2DOVykji — Netflix US (@netflix) August 7, 2017

Netflix plant umfangreiches Comic-Universum

Bekannt ist Mark Millar vor allem durch seine Comics Kingsman, Kick-Ass und Wanted, die bereits erfolgreich verfilmt wurden. Jetzt möchte Netflix gemeinsam mit Millar weitere Comics von Millarworld verfilmen. Dazu gehören anscheinend Nemesis, Empress, Jupiter's Circle, Jupiter's Legacy, Huck, Starlight, American Jesus, MPH und Superior.

Die Pläne sehen vor, ähnlich wie bei Marvel und DC, ein großes Universum mit zahlreiche Filmen, Serien und Formate für Kinder zu entwickeln.

Gehören Kingsman & Kick-Ass zum Netflix-Deal?

Ob die Comics Kingsman und Kick-Ass dazu gehören werden, ist fraglich, da hier die Rechte bereits anderweitig vergeben sind. Auch werden sie in der Ankündigung von Netflix mit keinem Namen erwähnt.

Als nächstes kommt die Agenten-Komödie Kingsman 2: The Golden Circle von Regisseur Matthew Vaughn (Kick-Ass, Kingsman) nach Mark Millars Comics in die Kinos, mit Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Channing Tatum, Jeff Bridges, Julianne Moore und Colin Firth in den Hauptrollen. Deutscher Kinostart ist am 28. September.