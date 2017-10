Kinostarts Oktober 2017 - Blade Runner & Thor 3: Die Film-Highlights des Monats

Der Herbst-Monat Oktober bietet eine bunte Vielfalt an neuen Kinofilmen an. Nach rund 35 Jahren kommt das Blade Runner-Sequel mit Harrison Ford und Ryan Gosling als neuer Blade Runner in die Kinos. In der Jo Nesbø-Verfilmung Schneemann begibt sich Michael Fassbender auf die Jagd nach einem Serienkiller, während sich im Katastophenfilm Geostorm Actionstar Gerard Butler den Naturgewalten entgegenstellt und Elyas M'Barek in Fack ju Göhte 3 ein letztes Mal die Schulbank drücken muss. Den krönenden Abschluss liefert der epische Kampf Thor vs. Hulk im dritten Solo-Abenteuer des Donnergottes. Auch Loki mischt kräftig mit.

Wir zeigen hier die besten Filmstarts des Monats inklusive Trailer.

Kinofilme im Oktober 2017

Blade Runner 2049

Kinostart: 05.10.

Nach Ridley Scotts Science-Fiction-Klassiker Blade Runner bringt nun Regisseur Denis Villeneuve (Arrival, Sicario) rund 35 Jahre später eine Fortsetzung in die Kinos. Fans dürfen sich auf eine Rückkehr von Harrison Ford als Rick Deckard freuen, während Ryan Gosling zum neuen Blade Runner wird.

In weiteren Rollen spielen Robin Wright (House of Cards), Mackenzie Davis (Der Marsianer), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Ana de Armas (War Dogs), Sylvia Hoeks (The Lake) David Dastmalchian (Prisoners) und Jared Leto (Suicide Squad) als Replikant-Macher Neander Wallace mit.

Schon die ersten Reaktionen und Kritiken fallen äußerst positiv aus. Inzwischen sind drei Kurzfilme erschienen, die die Lücke zwischen den beiden Filmen schließt.

American Assassin

Kinostart: 12.10.

Der Action-Thriller basiert auf der erfolgreichen Romanreihe von Vince Flynn und ist die erste Kinoverfilmung der mehrteiligen Reihe. Der junge Mitch Rapp (Dylan O'Brien) verliert bei einem Terroranschlag seine Verlobte und schwört nun auf Rache. Er wird vom CIA angeheuert und vom berüchtigten Kriegs-Veteranen Stan Hurley (Michael Keaton) zum Elite-Agenten ausgebildet. Als eine Reihe von Anschläge stattfinden, begibt sich Mitch Rapp mit einer geheimen Spezialeinheit auf eine riskante Mission und trifft auf den Drahtzieher (Taylor Kitsch) der Anschläge. Eine erbarmungslose Jagd beginnt.

Schneemann

Kinostart: 19.10.

Im Thriller schlüpft Michael Fassbender in die Rolle des Kommissars Harry Hole, der in der Jo Nesbos Buchverfilmung mit einem brutalen Serienkiller zu tun bekommt. Als ein brutaler Mörder im skandinavischen Winter sein Unwesen treibt und es auf junge Frau abgesehen hat, versuchen Kommissar Harry Hole und die junge Ermittlerin Katrine Bratt (Rebecca Ferguson) den psychopathischen Serienkiller dingfest zu machen, bevor er erneut zuschlägt.

Die Regie führt der Schwede Tomas Alfredson (Dame, König, As, Spion). In weiteren Rollen spielen Chloë Sevigny (Zodiac), J.K. Simmons (Whiplash), Charlotte Gainsbourg (Independence Day 2), James D'Arcy (Dunkirk), Toby Jones (Harry Potter) und Val Kilmer (Kiss Kiss Bang Bang) mit.

Geostorm

Kinostart: 19.10.

Im Katastrophenfilm wird Gerard Butler zum Retter der Welt. Ein neues Wetterkontroll-Satellit soll den Planeten künftig vor den schlimmsten Naturkatastrophen schützen. Doch dann löst ein Defekt das Gegenteil aus und eine Flut von Hurrikans, Tornados, Tsunamis und eisige Kälte bricht über die Erde ein. Gerard Butler als erfahrener Techniker muss im All das Problem lösen, während es Terroristen im allgemeinen Chaos auf den US-Präsidenten abgesehen haben.

Regie-Neuling Dean Devlin hat von Roland Emmerich (Day After Tomorrow, Independence Day) gelernt. In weiteren Rollen spielt auch Jim Sturgess (Across the Universe), Abbie Cornish (Limitless), Daniel Wu (Warcraft), Ed Harris (Apollo 13), Andy Garcia (Ocean's 13) und die deutsche Schauspielerin Alexandra Maria Lara (Rush) mit.