Krise bei AMDs Radeon-Sparte? - Grafikchef Raja Koduri nimmt lange Auszeit

Raja Koduri, der Leiter der Radeon Technology Group und damit Chef der Grafiksparte von AMD, hat überraschend eine recht lange Auszeit genommen. Wie der Chefredakteur von PC Perspective, Ryan Shrout, bei Twitter meldet, hat AMD ihm gegenüber bestätigt, dass Koduri bis Dezember 2017 ein sogenanntes Sabbatical in Anspruch nimmt.

In der Zwischenzeit übernimmt demnach AMD-CEO Lisa Su die Leitung der Radeon Technology Group zusätzlich. Die Abteilung wurde erst 2015 geschaffen, indem sämtliche Grafikbereiche zusammengelegt wurden, die zuvor bei AMD verschiedenen Sparten zugeordnet waren.

Auszeit im wichtigsten Quartal des Jahres

Eine Auszeit des Grafikchefs ausgerechnet im 4. Quartal, das üblicherweise für die größten Umsätze des Jahres verantwortlich ist, erscheint vielen Beobachtern allerdings sehr seltsam. Manche vermuten, dass hinter dieser Auszeit mehr steckt als nur der Wunsch nach etwas Erholung.

Immerhin war Koduri erst Ende August nach einem zweiwöchigen Aufenthalt in Indien zurückgekehrt, der laut seiner Aussage auch als Urlaub gedacht war. Bei Twitter hat sich Koduri seit fünf Tagen ebenfalls nicht mehr zu Wort gemeldet.

Spekulation über Abschied von AMD

In den Kommentaren zur Meldung von Ryan Shrout wird auch behauptet, dass Koduri in Wirklichkeit AMD verlassen wird und das nur ein erster Schritt sei, dem größere Veränderungen bei der Grafiksparte folgen werden. Angeblich stammt diese Information von einem AMD-Mitarbeiter und sei sogar schon vor einiger Zeit so weitergegeben worden.

Die Leistung der aktuellen Grafikkarten Radeon RX Vega 56 und Radeon RX Vega 64, die manche für enttäuschend halten, wird als Grund vermutet. Was an diesen Spekulationen dran ist, wird sich wohl in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Eventuell meldet sich Koduri ja bald selbst zu Wort.

