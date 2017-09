L.A. Noire kehrt zurück! Damals begeisterte es mit seinen Gesichtsanimationen, jetzt will es eine weitere technische Revolution für sich erschließen: Als L.A. Noire: The VR Case Files erscheint eine exklusive VR-Fassung des Open-World-Thrillers für HTC Vive. Sieben ausgewählte Fälle des Hauptspiels sollen dort in aufgearbeiteter Form aus Ego-Perspektive spielbar sein.

Außerdem erscheint das Spiel als Wiederveröffentlichung für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Dabei handelt es sich wohl um einen Port der technisch ausgereiftesten PC-Fassung. Über konkrete Neuerungen gibt die offizielle Rockstar-Pressemitteilung noch keine Auskunft. Wir updaten diese News, sobald wir neue Informationen haben.

Erscheinungsdatum ist der 14. November 2017.