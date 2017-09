Lawbreakers - Kostenloses Wochenende und Rabatt angekündigt

Nachdem Entwickler Boss Key Productions bereits angekündigte, wegen der geringen aktiven Spieler ihr Marketing und ihr Spiel selbst anzupassen, teilten sie heute per Twitter mit, dass Lawbreakers übers Wochenende kostenlos gespielt werden kann.

Vom 28. September bis zum 2. Oktober 2017 können Interessierte in den Arena-Shooter hineinschnuppern und ihn mit einem 25 Prozent Rabatt auf Steam käuflich erwerben. Die Entwickler veröffentlichten auch ein witziges Ankündigungsvideo, das die wichtigsten Tipps und Spielregeln vorstellt.

Mehr Leben gleich mehr Spaß: neuster Lawbreakers Patch bringt große Änderungen

Noch nicht aufgegeben

Chef-Entwickler Cliff »Cliffy B« Bleszinkski hat in einem Interview zudem über die sinkenden Spielerzahlen und die eigenen Fehler während der Veröffentlichung gesprochen. Er will sich in Zukunft »weniger wie ein Depp« aufführen und an Lawbreakers weiterarbeiten und neue Inhalte veröffentlichen. So erschienen vor kurzem ein Team-Deathmatch-Modus und eine neue Karte.

