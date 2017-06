Lawbreakers - Open Beta auf Steam startet heute

Etwas mehr als einen Monat vor dem Release von Lawbreakers am 8. August 2017 bietet sich ab heute interessierten Spielern die Möglichkeit, den Arena-Shooter von Cliff Blezinski kostenlos auszuprobieren. Am 30. Juni um 18 Uhr startet ein offenes Beta-Event am PC. Dann bleibt bis zum 5. Juli um 18:00 Uhr Zeit, reinzuzocken.

Um an der Beta teilzunehmen, können Sie den Client einfach über Steam herunterladen. Die Probeversion beinhaltet die Karte Vertigo und den Spielmodus Uplink. Wie sie den richtig spielen, verraten einige Tutorial-Videos und unser Artikel zu den Modi. Außerdem können sich Beta-Spieler Waffensticker verdienen.

Macht das Spaß? Wir haben Lawbreakers ausprobiert

Zeitgleich mit der PC-Version erscheint Lawbreakers am 8. August auch für PS4 und Xbox One. Auf allen Plattformen wird das Spiel in der Standardversion rund 30 Euro kosten.

